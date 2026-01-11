Mulher agredida no Parque de diversões

Uma mulher de 62 anos afirmou ter sido vítima de agressão, ontem à tarde, por volta das 15h30, no parque de diversões, no Cais 8 do Funchal.

Na sequência da alegada agressão, a vítima apresentava um golpe no couro cabeludo, tendo necessitado de assistência médica. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, onde prestaram os primeiros socorros.

Após ser estabilizada, a mulher foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou sob observação e a receber tratamento adequado.