Construção cara e sem mãos para tanta obra é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Empresas forçadas a recusar trabalho por falta de trabalhadores no sector. Os prazos de conclusão das obras derrapam oito meses, o valor mais alto desde 2018.

Mas há mais nesta edição:

‘Acolalém’ leva jovem artista em busca da inspiração na Ásia.

Três meses de prisão por furtar esmolas de igreja. Imagens de videovigilância trataram ladrão. Condutor envaidece-se a circular a 200 km/h na via rápida.

Proprietários isentos de registo para aceder aos percursos.

À procura de resposta para edifício-sede. Paulo Esteireiro, Presidente do Conservatório, aborda em entrevista ao DIÁRIO os desafios da instituição octogenária.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.