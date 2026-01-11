IPMA actualiza avisos amarelos devido à chuva forte e agitação marítima na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu e actualizou vários avisos amarelos para a Região Autónoma da Madeira devido a precipitação por vezes forte e agitação marítima, válidos entre a tarde desta segunda-feira e a noite de terça-feira.

Na costa Sul da Madeira e nas regiões montanhosas, mantém-se o aviso amarelo por precipitação, em vigor entre as 18h00 de amanhã, 12 de Janeiro, e as 00h00 de 13 de Janeiro, prevendo-se chuva por vezes intensa.

Relativamente à agitação marítima, o IPMA actualizou os avisos, passando a abranger a costa Norte da Madeira, a costa Sul e o Porto Santo, com aviso amarelo válido entre as 09h00 e as 21h00 de 13 de Janeiro. Na costa Norte e no Porto Santo, são esperadas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, enquanto na parte Oeste da costa Sul as ondas poderão atingir 4 a 4,5 metros, provenientes de Oeste/Noroeste.