Céu encoberto e possibilidade de chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 11 de Janeiro, na Madeira, céu geralmente muito nublado, com possibilidade de precipitação fraca, mais provável a partir da tarde.

O vento será fraco, com velocidade inferior a 15 km/h, tanto na região do Funchal como no restante arquipélago.

No Funchal, a temperatura máxima deverá atingir os 19 graus e a mínima os 14 graus. No Porto Santo, os termómetros variarão entre 14 e os 18 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste rondando entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão manter-se inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar varia entre 19 e 20 euros.