Janeiro chega com chuva, frio e vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 2 de Janeiro, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes, em especial até ao início da manhã, possibilidade de ocorrência de trovoada e pequena descida de temperatura.



O vento deverá soprar moderado a forte (até 45 km/h) de oeste, com rajadas até 90 km/h, soprando forte a muito forte (45 a 65 km/h), com rajadas até 110 km/h, nas terras altas, em especial a partir da tarde.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 20 ºC no Funchal e os 14 e 19 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de oeste com 2 a 3 metros passando a ondas de noroeste com 5 a 6 metros a partir da tarde na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste com 2 a 3 metros, aumentando para 4 a 5 metros. A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 19 e os 20 ºC.

O serviço nacional meteorológico emitiu diversos avisos meteorológicos para o arquipélago da Madeira. A costa norte da Madeira sob amarelo para precipitação a partir das 0 horas. O aviso amarelo abrange também o vento com rajadas até 90 km/h, a partir das 12 horas.

A costa norte está também sob aviso laranja para agitação marítima a partir das 15 horas de hoje, com ondas previstas de 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

A costa sul da Madeira está sob aviso amarelo para precipitação a partir das 0 horas e para agitação marítima a partir das 12 horas, com ondas previstas de oeste com 4 a 5 metros. O aviso amarelo está em vigor também para o vento a partir das 12 horas, com rajadas que podem chegar até a 90 km/h.

A costa sul está sob aviso amarelo para precipitação a partir das 0 horas, assim como para o vento a partir das 12 horas, podendo atingir até 110 km/h.

Já a ilha do Porto Santo está sob aviso laranja para agitação marítima a partir das 15 horas, com ondas que podem atingir 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 11 metros de altura máxima. A precipitação a partir das 0 horas motiva novo alerta amarelo.