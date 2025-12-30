Terça-feira com orçamento no Porto Santo e animação a antecipar o Ano Novo

A Assembleia Municipal do Porto Santo reúne-se esta terça-feira, 30 de Dezembro, para discutir e votar o Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para 2026, num valor global de 19,7 milhões de euros.

Nesta ‘revéspera’ de Ano Novo, há também quem antecipe as celebrações.

Por exemplo, no hotel Savoy Palace, da colecção Savoy Signature, os festejos arrancam, esta terça-feira, com a gala ‘Shine Bright Like a Diamond’, na Grand Ballroom. A noite inicia-se com um cocktail de boas-vindas e segue com um jantar de gala buffet, ao som da Glamorous Vendetta Band e do espectáculo ‘Diamonds Dance Show’, interpretado pelas britânicas Scarlett Dolls. A noite culmina na pista de dança com o DJ Oxy, acompanhado pelas bailarinas britânicas.

O Casino da Madeira apresenta, por seu turno, ‘Stardust’, um jantar de gala seguido de uma festa com vários momentos de animação. A recepção inclui um cocktail temático com música do DJ, criando o ambiente para a noite. Após o jantar, a animação estará a cargo da Kensington Showband, banda britânica com músicos que já colaboraram com artistas como Elton John, Craig David, Alexandra Burke, Sophie Ellis-Bextor e The Sugababes. A primeira parte do espetáculo contará com os Square Brothers, dupla que actuou no aniversário do Casino em 2024.

A baixa do Funchal será igualmente palco de uma programação musical distribuída por três espaços: Placa Central da Avenida Arriaga, Teatro Municipal Baltazar Dias e Praça do Povo.

Na Placa Central da Avenida Arriaga, a Área Folk recebe a actuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula, às 15 horas. No Palco dos Concertos, às 18 horas, actua Isabel Gonçalves 4tet, seguindo-se, às 21 horas, os Contratempo. A partir da meia-noite e até às 2 horas, a música fica a cargo do DJ Waga.

Na Praça do Povo, a animação começa às 21 horas com O Canto das Marés. Pelas 21h45 há concerto dos Kontraband, seguindo-se, pelas 22 horas, animação de rua - Light Walkers.

Às 22h30, sobe ao palco o espetáculo ‘Revenge of the 90s’, terminando a noite com a atuação do DJ Pedro Pestana, a partir da meia-noite.

Já no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18 horas, realiza-se o concerto ‘Com Música para o Ano Novo: Operetas & Aniversários’, promovido pela Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira.

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 30 de Dezembro:

1886 - Emídio Navarro promulga a reforma o Ensino Técnico em Portugal.

- Portugal e a Alemanha chegam a acordo sobre a divisão dos territórios em África.

1903 - Morrem cerca de 600 pessoas no incêndio do Teatro Iroquois de Chicago, Estados Unidos.

1911 - A Assembleia Revolucionária Provisória da China elege Sun Yat-sen primeiro Presidente da nação.

1922 - Vladimir Ilitch Ulianov, Lenine, proclama o estabelecimento da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1940 - Abre a primeira autoestrada nos Estados Unidos, ligando Pasadena a Los Angeles, Califórnia.

1942 - Estreia de Frank Sinatra no Paramount Theatre de Nova Iorque, Estados Unidos.

1947 - Miguel da Roménia abdica do trono perante a irreversibilidade da criação da República Socialista.

1951 - É inaugurada a ponte Marechal Carmona, de Vila Franca de Xira, a cerimónia conta com a presença do Presidente da República, general Craveiro Lopes, e do presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar.

1957 - O Movimento Anticolonialista é criado em Paris, França, agrupa ativistas ligados sobretudo à Casa dos Estudantes do Império e também ao MUD Juvenil, ao PCP ou ao Clube Marítimo Africano.

1959 - Portugal subscreve a convenção de Estocolmo que cria a EFTA, Associação Europeia de Comércio Livre.

1960 - O decreto-lei n.º 43453, autoriza a emissão dos chamados certificados de aforro e, tendo extinguido o Fundo de amortização da dívida pública, criou em sua substituição o Fundo de regularização da dívida pública e o Fundo de renda vitalícia. Existem certificados de aforro com o valor facial de 100$00, 500$00, 1000$00 e 5000$00, os quais serão adquiridos, respectivamente, pelas seguintes quantias: 70$00, 350$00, 700$00 e 3500$00.

1961 - Oliveira Salazar pondera a saída de Portugal da Organização das Nações Unidas perante as críticas da organização à política colonial do Estado Novo.

1964 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas impõe o cessar-fogo no Congo e ordena a retirada de todos os mercenários do país.

1965 -- Subida ao poder do ditador Ferdinando Marcos, nas Filipinas.

1971 - A Igreja Católica e a Igreja Anglicana chegam a acordo sobre os dogmas da Sagrada Comunhão.

- Inauguração do monumento a D. João I, na Praça da Figueira, em Lisboa, de autoria de Leopoldo de Almeida.

1972 - A pretexto das celebrações do Dia Mundial da Paz, um grupo de católicos organiza na Capela do Rato, em Lisboa, a vigília "A Paz é Possível", onde é aprovada uma moção repudiando a política de guerra colonial do regime.

1974 - Toma posse o Governo de Transição de Cabo Verde.

1983 - Tropas sul-africanas, apoiadas pela aviação, perseguem guerrilheiros da SWAPO, no sul de Angola. A ação é condenada pela Organização de Unidade Africana (OUA), Reino Unido e Alemanha Federal.

1985 - A dirigente nacionalista negra Winnie Mandela é presa pela segunda vez em oito dias por desobediência a uma ordem da polícia.

- O Presidente Mohammed Zia Ul-Haq anuncia o levantamento do estado de sítio no Paquistão, em vigor há oito anos e meio.

1986 - A Polícia Judiciária localiza um bebé raptado há dois anos e meio do Hospital Particular de Lisboa e captura a mulher envolvida no caso.

1987 - Robert Mugabe, assume a Presidência do Zimbabué.

1988 - Yuri Churbanov, genro do antigo líder soviético Leonid Brezhnev, é condenado a 12 anos de prisão por ter aceitado subornos no valor de mais de 145 mil contos (725 mil euros).

1989 - O petroleiro espanhol "Aragón" verte crude no mar a cem milhas a nordeste da ilha de Porto Santo, arquipélago da Madeira, na sequência de uma fratura na estrutura metálica.

1993 - É assinado em Jerusalém um acordo de princípios entre o Vaticano, monsenhor Cláudio Maria Celli, subsecretário do Vaticano para as relações exteriores, e Israel, vice-ministro dos negócios estrangeiros israelita, Yosi Beilin, para o estabelecimento de relações diplomáticas, elaborado por uma comissão bilateral criada em junho de 1992 entre a Santa Se e Israel, contem uma serie de princípios e normas que deverão reger as relações entre as duas partes e as etapas do processo de normalização do relacionamento bilateral.

1996 - Morre, aos 81 anos, o historiador francês Albert Silbert.

1997 - Homens armados massacram 412 pessoas em aldeias da Argélia.

2003 - O Euro apresenta novo máximo histórico, com a cotação a situar-se acima dos 1,25 dólares (EUA).

- Morre, aos 48 anos, José Carreira, pioneiro do sindicalismo da polícia portuguesa.

- É inaugurado o novo Estádio Municipal de Braga, em Braga, um dos dez palcos do Europeu de futebol Portugal2004.

2004 - Morre, com 94 anos, Artie Shaw, clarinetista, compositor, diretor de orquestra de jazz e escritor norte-americano, uma das mais ilustras figuras da era do "swing".

2005 - A Autoridade de Segurança Alimentar Económica (ASAE), concentra, num único organismo, competências ao nível da fiscalização, avaliação e comunicação de riscos na cadeia alimentar. São extintas a Inspecção-Geral das Actividades Económicas, a Agência Portuguesa de Segurança Alimentar e a Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar.

- É criada a Associação Nacional de Agentes de Futebol, uma associação de direito privado, tem como objectivo geral promover e defender os interesses dos agentes de jogadores licenciados pela Federação Portuguesa de Futebol.

2006 - O antigo Presidente iraquiano, Saddam Hussein, 69 anos, é executado, em Bagdad, Iraque, por enforcamento, por crimes contra a humanidade.

- Explosão de um carro armadilhado no aeroporto de Barajas, Madrid, faz dois mortos e mais de 20 feridos, num atentado atribuído à ETA. O chefe do governo espanhol, José Luís Rodriguez Zapatero, suspende o diálogo com a organização separatista basca ETA.

- O navio "Senopati" com cerca de 850 pessoas a bordo naufraga ao largo da costa de Java, Indonésia. São resgatados cerca de 200 sobreviventes.

- Morre, aos 78 anos, Chandralekha Prabhudas Patel, bailarina e ativista dos direitos humanos indiana.

- Morre, com 77 anos, Maria da Conceição Neuparth, católica progressista associada à Vigília do Rato, um protesto de contestação à guerra colonial, em 1972

2007 - Os estreantes Rui Silva, em masculinos, e Jéssica Augusto, em femininos, vencem a corrida de São Silvestre do Porto, que teve pódios totalmente portugueses pela primeira vez em 14 edições.

2011 - Morre, com 64 anos, Kim Geun-tae, ex-ativista democrático e proeminente político liberal conhecido na Coreia do Sul como o "padrinho" da democracia sul-coreana.

2018 - O português Ricardo Filipe da Silva Duarte Braga, Ricardinho, 33 anos, é eleito pela sexta vez, quinta consecutiva, melhor jogador do mundo de futsal, nos prémios anuais atribuídos pelo site especializado Futsal Planet.

2019 - O cientista chinês He Jiankui, que alega ter sido o responsável pela primeira manipulação genética de bebés em todo o mundo, é condenado a três anos de prisão pela experiência.

2020 - Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, assinam formalmente, em Bruxelas, o Acordo de Comércio e Cooperação que regerá a nova parceria com o Reino Unido no pós-Brexit, a partir de 01 de Janeiro de 2021.

2024 - Morre, aos 64 anos, Adília Lopes, pseudónimo literário da poetisa, cronista, tradutora e documentalista Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira. Os seus primeiros poemas foram publicados pela Assírio & Alvim, no "Anuário de Poesia de Autores não Publicados", de 1984, sendo "Um jogo bastante perigoso" (1985) a sua primeira obra.

PENSAMENTO DO DIA

“

Mais de metade do que sabemos dos outros é imaginação Amos Oz (1939), escritor israelita

Este é o tricentésimo sexagésimo quinto dia do ano. Falta um dia para o termo de 2025.