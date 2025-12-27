Ano novo, carro novo

Esta semana, o Megamotor tem disponível o BMW X1 Sdrive, de 2019, com cerca de 100 mil quilómetros. Sob o capô, encontra um motor responsivo, de 1.5 a gasóleo e 116 cavalos, e uma caixa automática. No interior, os materiais de alta qualidade, o espaço amplo e os detalhes de acabamento criam um ambiente luxuoso para o condutor e os passageiros. Este automóvel vem ainda equipado com faróis LED e faróis de nevoeiro, jantes de liga leve XLine, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ecrã multimédia com Bluetooth, volante multifunções e ar condicionado automático.

O seu valor comercial é de 23 500 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 322,32 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por acordo mútuo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.