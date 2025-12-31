IPMA prolonga avisos meteorológicos para a Madeira até 3 de Janeiro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou a previsão de condições meteorológicas adversas na Madeira e Porto Santo, com alguns avisos a prolongarem-se por várias horas e mesmo ultrapassando o dia 1 de Janeiro de 2026.

Segundo a última actualização do IPMA, a agitação marítima na Costa Norte e no Porto Santo apresenta aviso laranja, válido entre 2 de Janeiro às 15:00 e 3 de Janeiro às 07:00, prevendo ondas de Noroeste de 5 a 6 metros, que podem atingir 11 metros de altura máxima.

Uma fase anterior, entre 2 de Janeiro 12:00 e 15:00, mantém o aviso amarelo com ondas de 4 a 5 metros, indicando que o fenómeno se prolonga por mais de um dia.

Capitania do Funchal alerta para agravamento do vento e do estado do mar A Capitania do Porto do Funchal informou ter recebido, às 6 horas locais, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um Aviso de Sinal 2 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira, devido ao agravamento das condições meteorológicas, em especial ao nível do vento.

No que se refere à região montanhosa da Madeira, o vento manteve-se sob aviso laranja entre 1 de Janeiro 00:00 e 09:00, com rajadas que podem atingir 125 km/h, sendo que, antes e depois, continuam vigentes avisos amarelos, com rajadas de até 100–110 km/h, mostrando uma persistência do fenómeno ao longo de dois dias.

A precipitação forte e persistente, por vezes sob a forma de granizo, também apresenta avisos amarelos e laranja, principalmente durante a manhã de 1 de Janeiro, prolongando-se em alguns períodos até 2 de Janeiro 06:00 em diversas regiões, incluindo Costa Sul, Costa Norte, Porto Santo e áreas montanhosas.

A trovoada, frequente e dispersa, mantém-se sob aviso amarelo na maior parte das regiões na manhã do dia 1 de Janeiro.

O IPMA alerta que estes avisos não se limitam a um período pontual, mas constituem um episódio prolongado de mau tempo, exigindo cautela especial na navegação e actividades marítimas, assim como atenção à segurança em zonas expostas a vento forte e chuva intensa.

A Proteção Civil recomenda à população seguir as actualizações do IPMA, evitar deslocações desnecessárias e adotar cuidados redobrados nas áreas mais vulneráveis, especialmente nas regiões montanhosas e costeiras.

Serviço de Protecção Civil do Funchal emite aviso de mau tempo A Protecção Civil do Funchal emitiu esta terça-feira o aviso à população, alertando para a ocorrência de condições meteorológicas adversas no concelho, na sequência da atualização dos avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, realizada às 06h55.