SAD do Marítimo constituída arguida no âmbito da operação 'Fora de Jogo'

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, confirmou ao DIÁRIO ter sido a SAD do Marítimo constituída arguida pelo Ministério Público, no âmbito da Operação Fora de Jogo, realizada a diversos clubes a 25 de Novembro de 2020.

Ao contrário do que veio a público, a SAD ainda não foi acusada de fraude fiscal, seguindo-se agora o processo de inquérito que pode levar a que essa acusação seja concretizada, se houver matéria para isso. Carlos André Gomes recebeu a notificação da SAD ter sido constituída arguida no processo Fora de Jogo, no qual está envolvido o antigo presidente Carlos Pereira, que, contudo, não marcou presença ontem no MP. A investigação segue agora o seu curso e o processo está em segredo de justiça.

Em causa esteve a transferência de Danilo Pereira para o FC Porto por 2, 8 milhões de euros, em 2015, via Portimonense. O relatório e contas da SAD do FC Porto, relativo ao primeiro trimestre de 2015/16, descrevia as principais aquisições efectuadas nesse período. Entre as que não tinham sido comunicadas à CMVM, destacava-se a de Danilo Pereira.

O médio jogava no Marítimo mas chegou ao FC Porto por intermédio do Portimonense, tal como foi revelado em documentos do Football Leaks, relacionados com ajustes de contas. Os dragões pagaram 2, 8 milhões de euros ao clube algarvio por 80% do passe do internacional português.

De resto, nas contas da SAD do FC Porto estavam outros jogadores cujas contratações geraram então algumas dúvidas, casos do venezuelano Victor Garcia, do médio André André ou ainda Jesus Corona.

Em Maio de 2023 foi, numa operação gizada a nível nacional pela Autoridade Tributária e que, na Madeira, teve a participação da GNR, o domicilio do então presidente Carlos Pereira foi visitado por estas entidades, que montaram uma operação de grande aparato em Santo António, onde se situava, à época, toda a administração da SAD do Marítimo.

De acordo com o presidente do CS Marítimo, Carlos André Gomes, o processo não deve trazer grandes problemas para a SAD maritimista, pois as verbas em causa terão já sido liquidadas à Autoridade Tributária no tempo da gestão de Carlos Pereira