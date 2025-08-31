Marítimo entra a 'matar' com golo aos 8 minutos de jogo em Faro

Os 'leões do Almirante Reis' já estão a vencer o Farense, ao fim de oito minutos de jogo no Estádio de São Luís, no Algarve.

O golo foi apontado por Ibrahima.

No jogo frente ao Farense, para a 4.ª jornada da II Liga, o Marítimo apresenta o seguinte 11 inicial: Samu, Madsen, Marco Cruz, Martín Tejón, A. Guedes, Guzzo, Xavi Grande, Simo, P. Henrique, Romain e Guirassy. No banco de suplentes ficaram: G. Tabuaço, Jr. Almeida, Peña Zauner, Elis, Danilovic, R. Borges, Afonso F., C. Daniel e França.