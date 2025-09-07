Marítimo despede-se da 'Europa' de andebol

Apesar do forte apoio vindo das bancadas, o Marítimo despediu-se esta tarde da Liga Europeia EHF, em andebol masculino (EHF European League), ao perder diante do SAH Aarhus por 36-31, em jogo referente à segunda mão da ronda de Qualificação.

Depois da derrota na primeira mão da eliminatória, por 38-25 na Dinamarca, os verde-rubros tinham pela frente a difícil missão de recuperar n13 golos de desvantagem, mas viu a consistência da equipa adversária ditar o rumo da eliminatória, apesar da excelente réplica ao longo de todo o jogo e depois de terem ido para o intervalo a perder por três bolas (19-16).

Após o 'adeus' à Europa o Marítimo centra agora as suas atenções para as provas nacionais, nomeadamente para o Campeonato Nacional da I Divisão, onde já no próximo desloca-se ao norte do país para defrontar o FC Gaia em jogo da segunda jornada da prova.