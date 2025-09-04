PSP realiza operação de fiscalização em Machico

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai realizar na manhã desta quinta-feira, 4 de Setembro, uma operações de fiscalização em Machico.

De acordo com as informações oficiais, a operação do dia terá lugar entre as 9 e as 12 horas, ao quilómetro 37,7 da Via Rápida, na zona do Piquinho, Machico.

Esta manhã, está também prevista uma operação de controlo da velocidade na Estrada Regional 104, na zona da Rocha Alta, na Ribeira Brava.

Amanhã, a PSP levará a cabo uma nova operação de controlo da Velocidade na Estrada da Queimada, em Machico, entre as 9 e as 13 horas.