FPF anuncia um minuto de silêncio nos jogos de futebol

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou hoje um minuto de silêncio em todos os jogos das competições por si organizadas, a partir de hoje e até 09 de setembro, em memória das vítimas do descarrilamento do elevador da Glória.

Numa nota divulgada na sua página oficial, o organismo "manifesta o seu profundo pesar pela tragédia ocorrida no elevador da Glória, em Lisboa" , e refere que "se associa, desta forma, ao sentimento de luto nacional, prestando a homenagem às vítimas desta tragédia".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória, provocando 16 mortos e três dezenas de feridos.

O Governo decretou um dia de luto nacional, a ser cumprido hoje.

Gerido pela Carris, o elevador da Glória liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros.