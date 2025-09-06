Madeira SAD conquista o 'bronze' na Supertaça Ibérica

A formação do Madeira Andebol SAD conquistou a medalha de bronze na edição de 2025 da Supertaça Inérica em andebol feminino, repetindo assim o resultado da edição de 2024.

No Pavilhão Anaitasuna, localizado na cidade espanhola de Pamplonas as madeirenses mediram forças com as espanholas do Replasa Beti-Onak, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, e venceram por 27-24, e depois de já terem ido para o intervalo com uma vantagem de quatro golos (15-11).