Madeira SAD está de volta à Supertaça Ibérica

A cidade de Pamplona, em Espanha, recebe entre amanhã e sábado a terceira edição da Supertaça Ibérica em andebol feminino.

Depois de San Sebastián (2023) e Maia (2024), Portugal estará representado, na capital da província de Navarra, pelas formações do Madeira Andebol SAD e Benfica, como nos dois anos anteriores, ao passo que Espanha volta a ter como favorito o vencedor único da prova, o Super Amara Bera Bera, bem como o estreante Replasa Beti-Onak, depois de já terem passado por lá Málaga Costa del Sol e BM Elche.

A Supertaça Ibérica, recorde-se, é o resultado do trabalho conjunto entre a Federação de Andebol de Portugal (FAP) e a Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) e junta os campeões nacionais e os vencedores – ou finalistas vencidos – da Taça de Portugal e da Copa del Rey (edição masculina) / Copa de S.M. la Reina (feminina).

O Pabellón Anaitasuna, que tem capacidade para cerca de 2.500 lugares, será o palco do evento que arranca na tarde de amanhã, pelas 17h15 com a primeira meia-final a ser jogada entre o Madeira Andebol SAD frente ao crónico campeão, Super Amara Bera Bera, ao passo que as campeãs portuguesas, o Benfica defronta o Replasa Beti-Onak, logo depois (19h30).

Já os jogos decisivos estão agendas para o fim de tarde deste sábado com a partida de atribuição do terceiro e quartos lugares a terem início agendado para as 16h45, enquanto a grande final está marcada para as 19 horas.

Em duas edições, nunca uma Final teve representação portuguesa.

Na antevisão ao jogo das meias-finais, feita à assessoria de imprensa da FAP, Sandra Fernandes, treinadora da SAD madeirense alertou para as limitações da equipa e reforçou o desafio que se aproxima.

“Esta participação na Supertaça Ibérica é mais um desafio complicado para a nossa equipa, face às limitações que temos actualmente.” Sandra Fernandes, treinador do Madeira Andebol SAD

“Vamos defrontar o campeão espanhol, que esta temporada garantiu reforços em quantidade e com muita qualidade. Vai ser mais um jogo de extrema dificuldade para a nossa equipa, que está ainda num processo de construção e com apenas dois jogos feitos, tendo pouco ritmo competitivo, para além do número de atletas que atualmente estão aptas para jogar. Vamos dar o nosso melhor, de forma a dignificar o andebol português e o emblema que defendemos”, concluiu.

De referir que esta terceira edição da Supertaça Ibérica feminina contará com transmissão em directo n’A Bola TV.