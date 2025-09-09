O Smart Islands Hub (SIH), em parceria com a Universidade da Madeira e a ARDITI, promove a 2.ª edição do workshop gratuito 'Fundamentos de Cibersegurança' a 26 de Setembro, das 9 às 18 horas, no Colégio dos Jesuítas, na cidade do Funchal.

Destinado a todos os utilizadores de dispositivos digitais, o workshop oferece uma formação técnica e prática sobre os principais conceitos e práticas de cibersegurança, com foco na identificação de comportamentos de risco, aplicação de práticas seguras no uso de ferramentas digitais, proteção da identidade digital e implementação de medidas eficazes para salvaguardar redes e dados organizacionais.

Para complementar estes conceitos técnicos, serão apresentadas boas práticas de segurança para o trabalho presencial, remoto e em viagem, promovendo uma cultura digital mais consciente e resiliente.

O workshop faz parte da missão do SIH, um consórcio apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que visa promover a digitalização e segurança digital de empresas e organizações na Região Autónoma da Madeira.

As vagas são limitadas, sendo necessária inscrição prévia. A participação é gratuita para colaboradores de empresas, instituições públicas, associações ou outras entidades. Para mais informações sobre o evento e inscrições, os interessados devem consultar: https://bit.ly/FC-2-2025 ou enviar uma mensagem para o endereço de e-mail: [email protected].