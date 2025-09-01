Quase 16 mil vagas na 2.ª fase de acesso ao ensino superior

As universidades e politécnicos vão disponibilizar quase 16 mil vagas para a 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, cujas candidaturas terminam na quarta-feira.

De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), vão a concurso 15.923 vagas, sendo a esmagadora maioria lugares para os quais não houve candidatos durante a 1.ª fase.

Na primeira tentativa para entrarem no ensino superior, mais 43 mil alunos ficaram colocados numa instituição pública, mas ficaram por ocupar 11.513 vagas.

A esse número, somam-se 4.401 lugares para os quais houve estudantes colocados, que acabaram por não se inscrever, e outras 20 vagas adicionais.

Entre os cursos com mais vagas disponíveis na 2.ª fase há vários na área de Engenharia Informática e sobretudo em instituições do interior do país, como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, os institutos politécnicos de Bragança, Castelo Branco e Guarda.

O prazo de candidatura à 2.ª fase do concurso nacional de acesso arrancou no dia 25 de agosto e termina na quarta-feira.

Até ao final do dia de domingo, tinham-se candidatado 12.889 estudantes, segundo os dados atualizados diariamente na página da Direção-Geral do Ensino Superior.

Os resultados serão divulgados em 14 de setembro, seguindo-se depois uma 3.ª fase, entre 23 e 25 de setembro, com as vagas sobrantes.