MEO Sons do Mar já abriu portas para a 13.ª edição do festival

Arrancou hoje, por volta das 18 horas, a 13.ª edição do festival MEO Sons do Mar, parceria entre a Câmara Municipal do Funchal, o MEO e a PEV Entertainment, que leva todos os amantes da música portuguesa ao Parque de Santa Catarina.

Esta sexta-feira, contará com a presença da banda madeirense vencedora do Festival da Canção, os NAPA, que entrarão em palco por volta das 20 horas e, a fechar o primeiro dia de festival, o músico português com inúmeros êxitos, Miguel Araújo.

O parque continua a encher-se de visitantes de várias idades, criando o cenário ideal para quem procura desfrutar de música ao ar livre.

O dia de amanhã que contempla a actuação dos Calema, está esgotado.

