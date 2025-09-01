Luís Paulo Camacho de Jesus vence a 1.ª edição do Prémio Municipal Manuela Aranha

Decorreu hoje a cerimónia de entrega de prémios da 1.ª edição do Prémio Municipal Manuela Aranha, no Salão Nobre da Câmara Municipal, lugar onde foi anunciado o vencedor desta iniciativa, Luís Paulo Camacho.

Com o objectivo de incentivar e promover a igualdade de género e a não discriminação na sociedade, o Concurso Artístico Literário para a Igualdade de Género e a Não Discriminação privilegiou uma abordagem humanística e integrada, destacando os trabalhos artísticos da autoria dos munícipes do Funchal, maiores de 18 anos.

Ao ser premiado, Luís Paulo Camacho de Jesus mostrou-se grato a Manuela Aranha pela sua dedicação à arte e enfatizou “que só a engrandece para além da nossa ilha”. O vencedor fez questão de oferecer a pintura galardoada à escultora.

Manuela Aranha revelou-se comovida e agradeceu à Câmara Municipal do Funchal e aos artistas por terem promovido esta iniciativa com o seu nome e lamentou não fazer parte do júri de selecção. Salientou, ainda, que a nossa ilha tem artistas “muito, muito bons”.

Também presente na cerimónia desta primeira edição, Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, frisou que o compromisso do Município tem sido “levar a cabo aquele que é um direito humano”, promover a igualdade entre homens e mulheres.

“No Funchal existe lugar para todos. Será na união e na diversidade que encontraremos uma cidade mais próspera e desenvolvida”, acrescentou.

As inscrições para este prémio decorreram entre 2 e 30 de Maio deste ano, tendo sido o júri constituído por um representante da Câmara Municipal do Funchal, um conselheiro municipal e por um elemento da Equipa para a Igualdade na Vida Local. O primeiro prémio, atribuído nesta edição, teve o valor de 4.000 euros.

Este texto foi elaborado pela estagiária Inês Paiva, sob a supervisão do editor-executivo João Filipe Pestana