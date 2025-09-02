 DNOTICIAS.PT
Madeira

Setembro traz de volta o trânsito

None
VIALITORAL

A circulação rodoviária ao início da manhã desta terça-feira, 2 de Setembro, está complicada. O intenso fluxo automóvel motivado pelo fim das férias e o regresso à rotina de trabalho está causar constrangimentos em diversas artérias. 

Na Via Expresso 5, que liga a Cancela à Camacha, o tráfego intenso está a provocar congestionamento. 

Na Via Rápida, há alguma lentidão nas zonas entrada e saída. Nos acessos ao centro da cidade do Funchal há igualmente registo de abrandamentos constantes e filas de trânsito. 

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo