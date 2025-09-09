Produção do Hospital Dr. Nélio Mendonça em alta

Com base nos dados do primeiro semestre de 2025, prevê-se que este ano os valores do Hospital Dr. Nélio Mendonça ultrapassem os recordes do ano passado, tanto em cirurgias como em consultas e exames complementares de diagnóstico. A previsão foi avançada pelo director clínico, José Júlio Nóbrega, durante a cerimónia do 52.º aniversário da unidade, principal hospital do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM).

"O dia do aniversário é sempre um momento de reflexão sobre aquilo que somos, o que fizemos e para onde vamos", afirmou José Júlio Nóbrega, destacando o trabalho de cerca de 6.000 profissionais que diariamente cuidam de milhares de utentes.

Nos últimos dias, o hospital registou 186 atendimentos urgentes, 3.215 consultas, 3.500 atos de enfermagem, 1.128 exames complementares de diagnóstico e 52 cirurgias, números que ilustram a intensidade da actividade assistencial da instituição.

O director clínico salientou também a importância do hospital como centro de formação, recebendo médicos, enfermeiros e outros profissionais em estágios obrigatórios e facultativos, incluindo estudantes estrangeiros. No domínio da investigação, destacou o aumento de ensaios clínicos e projectos científicos desenvolvidos na unidade.

José Júlio Nóbrega agradeceu ainda à população pela confiança, à secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, pelo acompanhamento próximo das soluções clínicas, e à equipa de administração e enfermagem, pela dedicação mesmo fora do horário habitual.

Entre os desafios apontados, destacou o envelhecimento da população, a crescente prevalência de doenças crónicas e a integração da tecnologia e da partilha de dados na prestação de cuidados, sempre com foco na qualidade e humanização.

"Temos todos de continuar empenhados, garantindo cuidados de saúde de excelência e mantendo o hospital como referência na região e no país", concluiu o director clínico.