Hospital Dr. Nélio Mendonça faz hoje 52 anos

O Hospital Dr. Nélio Mendonça assinala esta terça-feira, 9 de Setembro, o seu 52.º aniversário.

O programa das comemorações inicia-se às 9 horas, com a recepção dos convidados na sala de conferências do Hospital, seguindo-se a sessão de abertura às 9h30, que será presidida pela secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas.

Pelas 10 horas terá lugar uma homenagem aos profissionais de saúde e, às 11, será celebrada uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Capela do Hospital.

As comemorações encerram, às 11h30, com o momento de “Parabéns ao HNM” e um ‘coffee-break’ no hall de entrada do Hospital.

Foi a 9 de Setembro de 1973 que o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na altura designado por Hospital Distrital do Funchal foi inaugurado, numa cerimónia que contou com a presença do então Presidente da República, Américo Thomaz e a sua esposa, Gertrudes Ribeiro da Costa Rodrigues Thomaz.

“O distrito do Funchal passou a dispor de um dos melhores e mais bem equipados hospitais portugueses, e também dos melhores ao nível estrangeiro”, noticiou a imprensa regional na época.

Descarregue e leia na íntegra a notícia da inauguração do Hospital publicada na edição impressa do DIÁRIO de 10 de Setembro de 1973:

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h30 A vereadora Helena Leal – que tutela, entre outros, o pelouro na Área Social na CMF – presidirá ao lançamento do livro 'Estudo de caracterização de jovens e famílias do concelho do Funchal' da UMAR, apoiado pela autarquia. A apresentação decorrerá na sala da Assembleia Municipal do Funchal.

12h00 O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visita as instalações da empresa Nóbrega, situada na Estrada do Aeroporto. Esta iniciativa insere-se no âmbito de um conjunto de visitas a empresas do sector primário.

14h30 O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, o Entreposto SONAE de Água de Pena. Trata-se de uma visita inserida no âmbito dos novos investimentos do Grupo SONAE na Madeira.

16h00 A candidatura do PTP à Ribeira promove uma iniciativa de campanha, na frente Mar daquela localidade.

17h00 A USAM promove, esta terça-feira, a distribuição de um prospecto, nas Ruas do Funchal, para alertar os trabalhadores e a população em geral para “a importância de participarem no ‘buzinão’, convocado pela CGTP-IN para o próximo dia 19 de Setembro.

Serão prestadas declarações à comunicação social, na Avenida dos Mar e das Comunidades Madeirenses (junto à paragem dos autocarros, nas imediações da Empresa de Electricidade da Madeira).

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos verificados no dia 09 de Setembro, Dia Europeu da Reciclagem de Pilhas, Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques e Dia Mundial da Grávida:

1438 - Morre, aos 46 anos, D. Duarte morre, em Tomar. Sobe ao trono Afonso V.

1569 - Morre, com 44 anos, o pintor holandês Pieter Brueghel.

1776 - O Congresso Continental norte-americano aprova a designação Estados Unidos da América.

1828 - Nasce o escritor russo Leo Tolstói, autor de "Anna Karenina" e "Guerra e Paz".

1829 - Aparece em Londres o primeiro número do Chaveco Liberal, periódico fundado pelos refugiados portugueses Almeida Garrett e Ferreira Borges.

1836 - Rebenta a Revolta Setembrista.

1867 - Independência do Luxemburgo.

1901 - Morre, com 36 anos, o pintor francês Henri de Toulouse-Lautrec.

1908 - Nasce o escritor, crítico e tradutor italiano Cesare Pavese, autor de "O Camarada" e "Noites de Festa".

1944 - Sobe ao poder o Partido Comunista da Bulgária, com o apoio do exército da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1948 - Fundação da Coreia do Norte.

1956 - Primeira aparição televisiva do norte-americano Elvis Presley, no Ed Sullivan Show.

1971 - Motim na prisão de Attica, em Nova Iorque, pela melhoria das condições de encarceramento, causa nove mortos entre os 39 reféns.

1973 - 25 de Abril. Reunião clandestina de 136 oficiais portugueses, no Monte Sobral, Alcáçovas, marca o início do Movimento das Forças Armadas.

- Guerra Colonial. A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova a Resolução 3061 que declara ilegal a presença de tropas portuguesas nos territórios da Guiné, Angola e Moçambique.

1976 - Morre, aos 82 anos, Mao Tse-Tung, fundador do Partido Comunista da China, e Presidente da República Popular da China entre 1949 e 1959.

1985 - Um incêndio na serra de Lumiares, em Viseu, causa a morte a 14 bombeiros voluntários de Armamar.

1986 - Começa, em Pequim, a segunda fase das conversações luso-chinesas sobre o futuro de Macau.

- É encontrado morto, nos arredores de Santiago do Chile, o jornalista José Carrasco, dois dias depois de ter sido preso pela polícia política de Pinochet.

1994 - O escritor espanhol Camilo José Cela é condecorado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) com a medalha de Ouro Picasso, em Madrid, Espanha.

1996 - O chefe militar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), general Arlindo Chenda Pena "Ben Ben", e outros quatro oficiais de Jonas Savimbi, chegam a Luanda para integrarem as Forças Armadas de Angola.

- A Croácia e a República Federal da Jugoslávia, Sérvia e Montenegro, estabelecem relações diplomáticas e consulares, depois de cinco anos de guerra.

1999 - As forças da UNAMET retiram-se de Díli, juntamente com o grupo de observadores portugueses perante a violência das milícias em Timor-Leste.

2002 - Osama bin Laden, líder da organização terrorista Al-Qaeda, reivindica os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, que fizeram quase três mil mortos.

2003 - o engenheiro Joaquim Sarmento, 86 anos, recebe, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Prémio Leonardo da Vinci, atribuído pela Sociedade Europeia para a Formação de Engenheiros.

- Morre, aos 95 anos, o físico nuclear e investigador norte-americano nascido na Hungria Edward Teller, membro da equipa que desenhou a bomba atómica.

2004 - Atentado em frente da embaixada australiana em Jacarta, Indonésia, atribuído à Al-Qaida, causa a morte de dez pessoas e cerca de 200 feridos.

- Morre, com 92 anos, o norte-americano Frank Thomas, animador dos estúdios Walt Disney, criador de "Bambi".

2007 - Pela primeira vez na história do Estado judaico, a polícia israelita detém um bando neonazi de jovens imigrantes da ex-União Soviética, acusados de ataques a dezenas de pessoas e de pintarem suásticas em sinagogas.

- Seis milhões de eleitores guatemaltecos vão às urnas escolher o Presidente e vice-presidente da República, 322 presidentes de câmara e 158 deputados, após uma campanha eleitoral marcada pelo assassínio de meia centena de militantes partidários e candidatos. O social-democrata Alvaro Colom e o conservador Otto Pérez passam à segunda volta das Presidenciais guatemaltecas.

2008 - É criada a Associação Meninos do Mundo, que visa promover o conhecimento da adoção internacional em Portugal e no estrangeiro. É reconhecida como Organização Não Governamental Para o Desenvolvimento, com a natureza de utilidade pública.

2009 - É criada a Vitapress, cooperativa encarregue do licenciamento e gestão integrada dos direitos de autor, e que junta vários grupos de comunicação social.- O arquiteto Eduardo Souto Moura é distinguido com o Prémio Internacional de Arquitetura 2009, na vertente de Construção Moderna, atribuído pelo "The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design", dos Estados Unidos da América, em parceria com o "The European Centre for Architecture and Urban Studies", pelo projeto do Centro de Arte Contemporânea Graças Morais de Bragança.- O Uruguai é o primeiro país da América Latina a autorizar a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, depois de o Senado ter aprovado a reforma legal.

- Os Estados Unidos da América, Reino Unido, Chipre, Japão e Singapura assinam a "Declaração de Nova Iorque" para o combate à pirataria nas costas da Somália, que põe em risco uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.

2015 - É lançado, pela Santa Casa da Misericórdia, o Placard, jogo social do Estado.

- Morre, aos 83 anos, Manuel Cordeiro dos Santos, antigo presidente do Boavista.

2016 - Os Estados Unidos e a Rússia chegam a um acordo para um cessar-fogo na Síria, com início no dia 12, e que prevê a suspensão de todas as operações de combate, incluindo os bombardeamentos aéreos.

- Pelo menos quatro pessoas morrem e 49 ficam feridas no descarrilamento de um comboio na localidade galega de O Porriño, Pontevedra, Espanha.

2019 - Morre, aos 94 anos, Robert Frank, fotógrafo norte-americano de origem suíça, dos mais influentes fotógrafos do século XX, com a sua obra "The Americans" (1958), com 83 imagens de pessoas comuns, a ser considerada um marco histórico.

- Morre, aos 72 anos, o ator Carlos Lacerda.

- Morre, com 83 anos, André Gonçalves Pereira, advogado e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros no segundo Governo de Francisco Pinto Balsemão.

2020 - Portugal regista o maior número de contágios diários de covid-19 desde 20 de abril, com 646 novos casos. As autoridades de saúde justificam números com o aumento da mobilidade.

- Morre, aos 92 anos, George Bizos, advogado e ativista dos direitos humanos na África do Sul, representante de Walter Sisulu e Nelson Mandela, fundadores do Congresso Nacional Africano, no julgamento de Rivonia.

- Morre, com 77 anos, Shere Hite, sexóloga de origem alemã e norte-americana, autora do "Relatório Hite" de 1976, resultado de pesquisas sobre a sexualidade feminina.

2023 - Morre, aos 95 anos, Mangosuthu Gatsha Buthelezi, líder histórico do partido sul-africano Inkatha, primeiro-ministro tradicional do rei e da nação Zulu.

- Morre, aos 81 anos, Teodora Cardoso, economista, primeira presidente do Conselho de Finanças Públicas, entre 2012 e 2019. Agraciada em 2019, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henriques.

2024 - Morre, aos 85 anos, a atriz Graça Lobo. O seu desempenho de "Hedda Gabler", de Henrik Ibsen, foi um dos seus maiores sucessos. Em 1979, fundou a Companhia de Teatro de Lisboa.

- Morre, aos 93 anos, James Earl Jones, ator norte-americano que deu voz ao lendário vilão Darth Vader da saga "Star Wars" e ao rei Mufasa no filme de animação "O Rei Leão".

PENSAMENTO DO DIA

O ódio faz sofrer. Vencer o ódio é dar um passo no conhecimento Cesare Pavese (1908-50), escritor italiano

Este é o ducentésimo quinquagésimo terceiro dia do ano. Faltam 113 dias para o termo de 2025.