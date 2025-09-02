Nuno Maciel reforça apoio à produção de anona

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel esteve hoje, em representação do presidente do Governo Regional na tomada de posse dos novos corpos sociais da Casa do Povo do Faial.

Na intervenção, o governante aproveitou a ocasião para endereçar as primeiras palavras a Raúl Duarte, que deixa agora a direcção da Casa do Povo, pelo trabalho e empenho que ao longo destes anos "deram alma e espírito a esta Casa do Povo".

Dirigindo-se à nova presidente da associação, Rosina Freitas, Nuno Maciel focou a importância do voluntariado dos dirigentes que hoje têm a disponibilidade e responsabilidade para dirigir instituições como são as Casa do Povo.

Sendo o Faial conhecido também pela Anona, o governante fez saber que quer dar mais expressão a este fruto existindo um compromisso de acompanhamento técnico de proximidade com o produtor.

"Temos a capacidade de aumentar a produção por metro quadrado. Queremos produzir mais no mesmo espaço", sublinhou.

Já em relação à exposição regional de Anona, Nuno Maciel reiterou a vontade do Governo Regional continuar a apoiar esta festividade que é já uma referência na Região.

Na sua primeira intervenção como presidente da Casa do Povo, Rosina Freitas anunciou que a instituição passará a ser uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), para que seja possível, desta forma, apoiar ainda mais e melhor a população local.

A responsável destacou ainda a relevância da Festa da Anona, considerada um dos principais eventos do Faial, sublinhando o seu impacto cultural e a sua importância na dinamização turística da freguesia.