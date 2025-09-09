Cresce actividade médica no SESARAM

O número de actos médicos realizados no Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) registou um aumento no primeiro semestre deste ano, anunciou hoje a secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, destacando o compromisso do executivo em continuar a investir em equipamentos e na melhoria das condições de trabalho.

"Os números do primeiro semestre mostram que realizámos mais cirurgias, mais consultas e mais exames complementares de diagnóstico e terapêutica", afirmou a responsável, durante a sessão comemorativa do 52.º aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Os dados oficiais indicam que, nos primeiros seis meses de 2025, foram efectuadas 9.812 cirurgias, 226.751 consultas hospitalares e 56.716 atendimentos em serviço de urgência.

"Continuaremos a investir nos melhores equipamentos e nas melhores condições de trabalho possíveis para os nossos profissionais", reforçou Micaela Freitas, acrescentando que o Governo Regional pretende também apostar no reforço dos recursos humanos e na implementação de ferramentas que promovam a eficiência do serviço regional de saúde.

O SESARAM conta actualmente com cerca de 6.000 profissionais, incluindo 816 médicos, 2.025 enfermeiros, 333 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 842 assistentes operacionais, 843 técnicos auxiliares de saúde e 636 assistentes técnicos.

A secretária regional sublinhou ainda que o executivo tem feito esforços para atrair e fixar profissionais de saúde na Madeira, salientando que "os médicos já recebem mais na Madeira do que no continente", comparou.

"A atracção de profissionais não se faz apenas com a melhoria de rendimentos, faz-se também com a melhoria das condições de trabalho, algo que ficará bem patente no novo hospital", afirmou, referindo-se ao Hospital Central e Universitário da Madeira, actualmente em construção, com conclusão prevista para o início de 2029, projectado para ser um espaço de referência nos cuidados de saúde e na investigação.