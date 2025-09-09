Micaela Freitas nas comemorações do 52.º aniversário do hospital

Está a decorrer esta terça-feira, dia 9, a Sessão Comemorativa do 52.º aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A cerimónia abriu com a presença da secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas. O programa contempla, na sala de conferências, a homenagem a cerca de 30 profissionais de saúde, seguindo-se, às 11h00, a missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na capela do hospital.

As comemorações terminam com o cantar de parabéns ao hospital e um momento de confraternização, marcado para o final da manhã.