Expectativas altas para o novo ano lectivo

O arranque do ano lectivo do 1º ciclo marcou o início desta segunda-feira, em diversas escolas da Região. Foi o caso da Escola Básica Ribeiro de Alforra, em Câmara de Lobos, que esta manhã recebeu dezenas de alunos que ingressam no 1.º ano.

Em conversa com o DIÁRIO, os pais mostraram-se confiantes e com expectativas altas com o futuro escolar dos filhos e dizem acompanhá-lo de perto, frisando que não autorizam o uso do telemóvel.

O início do ano lectivo representa, assim, o ponto de partida para um período escolar cheio de descobertas, novas amizades e, acima de tudo, experiências educativas significativas.

Este texto foi elaborado pela estagiária Inês Paiva, sob a supervisão da jornalista Andreia Dias Ferro