Micaela Freitas destaca evolução positiva do Serviço Regional de Saúde

À margem das comemorações do 52.º aniversário do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a secretária regional da Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, afirmou que “o estado da saúde mostra-nos que estamos a melhorar cada vez mais”, salientando que o primeiro semestre de 2025 registou um aumento de cirurgias, consultas e meios complementares de diagnóstico face a igual período do ano anterior.

A governante garantiu que a evolução “só é possível graças a profissionais inteiramente dedicados a esta missão” e sublinhou a aposta em novos equipamentos e projectos até à construção do futuro Hospital Central da Madeira, prevista para 2029. Entre as medidas em curso destacou o concurso internacional para o Registo de Saúde do Utente, que permitirá reduzir custos e evitar duplicações de exames, com benefícios directos para os doentes.

Questionada sobre a fixação de profissionais de saúde, Micaela Freitas recordou que “os médicos já recebem mais na Madeira do que no continente” e defendeu que a valorização passa também pela melhoria das condições de trabalho e pela aposta em investigação e ensaios clínicos. Acrescentou ainda que as carências em áreas como a psiquiatria “não são exclusivas da Região” e que a abertura do curso completo de Medicina na Madeira poderá contribuir para fixar novos médicos.