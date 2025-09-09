Pedro Rodrigues visita instalações da EEM e destaca investimentos em infra-estruturas energéticas

O secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, visitou esta terça-feira, 9 de Setembro, as instalações da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), na Rua Pestana Júnior, na cidade do Funchal. O edifício acolhe várias estruturas operacionais, incluindo equipas de intervenção rápida, o call Center, serviços de apoio técnico e o novo Centro de Condução da Rede Eléctrica de Distribuição.

Durante a visita, o governante sublinhou a importância estratégica da EEM na prestação de um serviço público essencial, apontando a competência técnica das equipas e os investimentos contínuo em infra-estruturas modernas, resilientes e sustentáveis.

A estrutura de piquetes de emergência e avarias foi um dos pontos destacados, já que garante o fornecimento ininterrupto de energia eléctrica, 24 horas por dia, a residências, empresas, zonas industriais, unidades hospitalares e serviços de emergência em toda a Região Autónoma da Madeira.

Segundo o tutelar, o call center da EEM, composto por 36 colaboradores, assegura o apoio de primeira linha aos clientes e serve como ponto de articulação com outras áreas operacionais da empresa. Paralelamente, está em fase de instalação o novo Centro de Condução da Rede Elétrica de Distribuição, que permitirá gerir operações em tempo real, por telecomando, aumentando a rapidez e a eficiência das intervenções.

Pedro Rodrigues destacou ainda os investimentos estruturais em curso, financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinados à produção de energias renováveis e ao reforço da segurança e fiabilidade da rede eléctrica regional. Entre os projectos em desenvolvimento encontram-se novas subestações, um compensador síncrono e sistemas de armazenamento com baterias, num investimento global superior a 100 milhões de euros.

No edifício agora visitado funcionam ainda diversos serviços técnicos, incluindo a gestão de ocorrências na rede de baixa tensão e iluminação pública, a reparação de avarias, substituição de equipamentos e intervenções de emergência fora do horário normal, especialmente em locais prioritários como hospitais, centros de saúde e infraestruturas da Protecção Civil.

A EEM é responsável pela produção, transporte e distribuição de energia eléctrica na Região Autónoma da Madeira, em conformidade com a estratégia definida pelo Governo Regional.