Modernização das infra-estruturas do Porto Santo para valorizar o território

O secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Rodrigues, realizou este sábado, 6 de Setembro, uma visita de trabalho ao Porto Santo para acompanhar diversos investimentos em curso do Governo Regional.

Na ocasião, o governante constatou a importância de combinar investimentos em educação, turismo e serviços públicos para criar uma ilha mais atractiva e funcional: “As intervenções demonstram o compromisso do Governo Regional com a modernização das infra-estruturas, a valorização do território e a criação de oportunidades para todos, seja na educação, no turismo ou no desenvolvimento económico."

A visita começou no Centro de Artesanato recentemente reabilitado, onde Pedro Rodrigues sublinhou que “os trabalhos realizados no Centro de Artesanato constituem um passo decisivo na valorização do património e na modernização dos serviços públicos”. A intervenção permitiu melhorar a acessibilidade e a funcionalidade do edifício, criando condições que irão permitir acolher novas valências e serviços, entre os quais se destacam a futura Loja do Cidadão e a Loja da Juventude.

O governante visitou ainda o empreendimento do Penedo do Sono, onde actualmente estão a decorrer obras no âmbito da concessão para instalação e exploração de uma unidade de alojamento temporário com valências de coliving. O projecto inclui a criação de nove espaços autónomos, com dormitórios, cozinha, sala comum e sala multiusos. O secretário Regional destacou que o investimento, em conjunto com a intervenção no Centro de Artesanato, ambos realizados através da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, "criam condições que potenciam o crescimento económico, fomentam a criação de emprego e promovem o empreendedorismo e a inovação na ilha”.

O percurso incluiu igualmente uma visita à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto Santo, no Campo de Baixo, onde decorrem obras iniciadas em Agosto e com conclusão prevista para Novembro de 2025. Oinvestimento, superior a 150 mil euros, prevê a criação de uma nova sala de pré-escolar e de um gabinete de apoio especializado, respondendo às necessidades actuais da comunidade escolar. Para o governante “melhorar as condições das nossas escolas é uma prioridade do Governo Regional, garantindo infra-estruturas modernas e funcionais que potenciem a qualidade do ensino e o bem-estar dos alunos”, referiu.

Para o fim do dia, está ainda agendada uma deslocação à Expo Porto Santo, onde Pedro Rodrigues terá oportunidade de conhecer os projectos e iniciativas apresentados durante o evento e reforçar o contacto com a comunidade local.