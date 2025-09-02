PSP Madeira lamenta atrasos de novas instalações e pede mais agentes

O comandante do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, superintendente Ricardo Matos, lamentou esta terça-feira, 2 de Setembro, os atrasos na construção de novas esquadras na Região Autónoma da Madeira.

Perante a presença do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, na cerimónia de comemoração dos 147.º aniversário do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, que decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o responsável pela PSP na Madeira partilhou a as dificuldades e preocupações sentidas.

A começar, lembrou os 7 milhões de euros previstos para a melhoria e construção de esquadras na Região até 2026, que “ainda não começaram a ser gastos”.

Ricardo Matos confessou que entre os agentes “poucos creem” ver as esquadras de Santa Cruz e da Ponta do Sol concluídas “antes de se reformarem”, apesar de agora estarem bem encaminhadas.

Ainda no capítulo das instalações, reivindicou uma nova esquadra no Porto Santo que faz falta e “demonstra esquecimento”.

Sobre o efectivo policial, pediu um reforço dos agentes para melhor fazer face a todas as obrigações da PSP na Madeira.

O comandante lamentou ainda a “falta de autonomia” financeira, apontando para os “500€ mensais” que tornam a gestão num “exercício desgastante”.