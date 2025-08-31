Israel bombardeia infra-estrutura do Hezbollah no Sul do Líbano

O exército israelita anunciou hoje ter atacado infraestruturas subterrâneas do grupo xiita Hezbollah no sul do Líbano, na zona da cordilheira de Beaufort.

"Recentemente, as FDI [Forças de Defesa de Israel] atacaram infraestruturas militares, incluindo infraestruturas subterrâneas, num local do Hezbollah onde foi identificada atividade militar", indicou o exército em comunicado, considerando que este tipo de instalações viola os acordos em vigor entre Israel e o Líbano.

O exército advertiu que continuará a operar para eliminar o que representa uma "ameaça" para o Estado de Israel.

Por seu lado, a Agência Nacional de Notícias libanesa informou sobre bombardeamentos israelitas contra as localidades de Aita al Shaab, Kfar Tibnit e Al Fawqa, na região sul de Nabatieh, perto da cordilheira.

Israel mantém ataques frequentes em território libanês, apesar do cessar-fogo acordado por ambos os países em novembro de 2024, a maioria deles dirigidos contra posições ou membros do Hezbollah.

As suas últimas operações coincidem com novas iniciativas no Líbano para limitar a presença armada do grupo xiita.

No início de agosto, o Conselho de Ministros libanês encarregou o exército do país de preparar um programa para o desarmamento do Hezbollah antes do final do ano e, dias depois, aprovou as metas de uma proposta de plano norte-americano com o mesmo objetivo.