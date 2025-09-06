Secretário regional Pedro Rodrigues visitou obras no Porto Santo

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou este sábado as obras em curso na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto Santo, no Campo de Baixo.

A intervenção, iniciada em Agosto e com conclusão prevista para Novembro de 2025, representa um investimento do Governo Regional superior a 150 mil euros e prevê a criação de uma nova sala de pré-escolar, bem como a criação de um gabinete de apoio especializado.

"Esta intervenção vem, desta forma, dar resposta às actuais necessidades da comunidade escolar do Porto Santo, reforçando a qualidade das infraestruturas educativas", refere o Executivo.