Pombo trocaz levava à tomada de medidas extremas pelos agricultores há 29 anos

Os agricultores da costa Norte da Madeira estavam preocupados, há 29 anos, devido ao pombo trocaz. A preocupação era extensível ao Governo Regional, uma vez que a União Europeia impedia a caça dessa ave.

Com a multiplicação do número de pombo, assistia-se a uma escassez da principal fonte de alimentos desses animais, que recorriam então às hortaliças plantadas na Região. Como consequência, as cargas de veneno aumentaram, trazendo consequências para animais e pessoas que as pudessem vir a ingerir.

O Governo Regional viu-se obrigado a consultar a União Europeia para perceber a possibilidade de se proceder a um abate descriminado, com vista ao reequilíbrio da espécie.

O abate de aves de rapina é proibido por legislação.