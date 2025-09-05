Nacional recebe Benfica a 29 de Novembro
Alvinegros já conhecem programa das próximas jornadas da I Liga
O Nacional já conhece o programa das próximas jornadas da I Liga. A recepção ao Benfica está agendada para 29 de Novembro, um sábado, às 18 horas.
Já o clássico entre FC Porto e Benfica, da I Liga portuguesa, foi hoje marcado para dia 05 de outubro, pelas 21:15, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que definiu horários até à 13.ª jornada.
O clássico no Estádio do Dragão, no Porto, está marcado para as 21:15, duas horas depois do arranque da receção do bicampeão nacional Sporting ao Sporting de Braga, no fecho da oitava jornada do campeonato.
O outro jogo 'grande' entretanto calendarizado foi a receção do Benfica ao Sporting, agendado para as 20:15 de 05 de dezembro, uma sexta-feira, em dérbi relativo à 13.ª jornada, quando o FC Porto visitará o Tondela, pelas 20:30 de dia 07.
Programa da 6.ª jornada:
- Sexta-feira, 19 set:
Rio Ave - FC Porto, 20:15
- Sábado, 20 set:
Santa Clara - Alverca, 15:30
Nacional - Arouca, 15:30
AVS - Benfica, 18:00
Vitória de Guimarães Sporting de Braga, 20:30
- Domingo, 21 set:
Tondela - Estrela da Amadora, 15:30
Casa Pia - Famalicão, 20:30
Gil Vicente - FC Estoril Praia, 18:00
- Segunda-feira, 22 set:
Sporting - Moreirense, 20:15
Programa da 7.ª jornada:
- Sexta-feira, 26 set:
Benfica - Gil Vicente, 20:15
- Sábado, 27 set:
Santa Clara - Tondela, 15:30
Moreirense - Casa Pia, 15:30
Estrela da Amadora -- AVS, 18:00
Estoril Praia - Sporting, 20:30
- Domingo, 28 set:
Alverca - Vitória de Guimarães, 15:30
Sporting de Braga - Nacional, 18:00
Arouca - FC Porto, 20:30
- Segunda-feira, 29 set:
Famalicão - Rio Ave, 20:15
Programa da 8.ª jornada:
- Sexta-feira, 03 out:
Casa Pia - Estoril Praia, 20:15
- Sábado, 04 out:
Nacional - Moreirense, 15:30
Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15:30
AVS - Alverca - Sábado 18:00
Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20:30
- Domingo, 05 out:
Arouca - Famalicão, 15:30
Rio Ave - Tondela, 17:30
Sporting - Sporting de Braga, 19:15
FC Porto - Benfica, 21:15
Programa da 9.ª jornada:
- Sexta-feira, 24 out:
Alverca - Gil Vicente, 20:15
- Sábado, 25 out:
Santa Clara -- AVS, 18:00
Benfica - Arouca, 20:30
Estrela da Amadora - Rio Ave, 20:30
- Domingo, 26 out:
Estoril Praia - Nacional, 15:30
Famalicão - Vitória de Guimarães, 15:30
Tondela - Sporting, 18:00
Sporting de Braga - Casa Pia, 20:30
- Segunda-feira, 27 out:
Moreirense - FC Porto, 20:15 - TVI
Programa da 10.ª jornada:
- Sexta-feira, 31 out:
Sporting - Alverca, 20:15
- Sábado, 01 nov:
Nacional - Famalicão, 15:30
Casa Pia - Estrela da Amadora, 18:00
Rio Ave - Estoril Praia, 18:00
Vitória de Guimarães - Benfica, 20:30
- Domingo, 02 nov:
AVS - Tondela, 15:30
Arouca - Moreirense, 18:00
FC Porto - Sporting de Braga, 20:30
- Segunda-feira, 3 nov:
Gil Vicente - Santa Clara, 20:15
Programa da 11.ª jornada:
- Sexta-feira, 07 nov:
Estoril Praia - Arouca, 20:15
- Sábado, 08 nov:
Alverca - Rio Ave, 15:30
Tondela - Vitória de Guimarães, 18:00
Santa Clara - Sporting, 20:30
- Domingo, 09 nov:
AVS - Gil Vicente, 15:30
Estrela da Amadora - Nacional, 15:30
Famalicão - FC Porto, 18:00
Sporting de Braga - Moreirense, 20:30
Benfica - Casa Pia, 20:30
Programa da 12.ª jornada:
- Sexta-feira, 28 nov:
Vitória de Guimarães -- AVS, 20:15
- Sábado, 29 nov:
Casa Pia - Alverca, 15:30
Moreirense - Famalicão, 15:30
Nacional - Benfica, 18:00
Gil Vicente - Tondela, 20:30
- Domingo, 30 nov:
Rio Ave - Santa Clara, 15:30
Sporting - Estrela da Amadora, 18:00
FC Porto - Estoril Praia, 20:30
- Segunda-feira, 01 dez:
Arouca - Sporting de Braga, 20:15
Programa da 13.ª jornada:
- Sexta-feira, 05 dez:
Benfica - Sporting, 20:15
- Sábado, 06 dez:
Santa Clara - Casa Pia, 15:30*
AVS - Rio Ave, 18:00*
Famalicão - Sporting de Braga, 20:30
- Domingo, 07 dez:
Estoril Praia - Moreirense, 15:30
Alverca - Nacional, 18:00
Estrela da Amadora - Arouca, 18:00
Tondela - FC Porto, 20:30
- Segunda-feira, 08 dez:
Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20:30
* ? Jogos sujeitos a alteração.