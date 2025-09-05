Nacional recebe Benfica a 29 de Novembro

O Nacional já conhece o programa das próximas jornadas da I Liga. A recepção ao Benfica está agendada para 29 de Novembro, um sábado, às 18 horas.

Já o clássico entre FC Porto e Benfica, da I Liga portuguesa, foi hoje marcado para dia 05 de outubro, pelas 21:15, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que definiu horários até à 13.ª jornada.

O clássico no Estádio do Dragão, no Porto, está marcado para as 21:15, duas horas depois do arranque da receção do bicampeão nacional Sporting ao Sporting de Braga, no fecho da oitava jornada do campeonato.

O outro jogo 'grande' entretanto calendarizado foi a receção do Benfica ao Sporting, agendado para as 20:15 de 05 de dezembro, uma sexta-feira, em dérbi relativo à 13.ª jornada, quando o FC Porto visitará o Tondela, pelas 20:30 de dia 07.

Programa da 6.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 set:

Rio Ave - FC Porto, 20:15

- Sábado, 20 set:

Santa Clara - Alverca, 15:30

Nacional - Arouca, 15:30

AVS - Benfica, 18:00

Vitória de Guimarães Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 21 set:

Tondela - Estrela da Amadora, 15:30

Casa Pia - Famalicão, 20:30

Gil Vicente - FC Estoril Praia, 18:00

- Segunda-feira, 22 set:

Sporting - Moreirense, 20:15

Programa da 7.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 set:

Benfica - Gil Vicente, 20:15

- Sábado, 27 set:

Santa Clara - Tondela, 15:30

Moreirense - Casa Pia, 15:30

Estrela da Amadora -- AVS, 18:00

Estoril Praia - Sporting, 20:30

- Domingo, 28 set:

Alverca - Vitória de Guimarães, 15:30

Sporting de Braga - Nacional, 18:00

Arouca - FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 29 set:

Famalicão - Rio Ave, 20:15

Programa da 8.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 out:

Casa Pia - Estoril Praia, 20:15

- Sábado, 04 out:

Nacional - Moreirense, 15:30

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15:30

AVS - Alverca - Sábado 18:00

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 05 out:

Arouca - Famalicão, 15:30

Rio Ave - Tondela, 17:30

Sporting - Sporting de Braga, 19:15

FC Porto - Benfica, 21:15

Programa da 9.ª jornada:

- Sexta-feira, 24 out:

Alverca - Gil Vicente, 20:15

- Sábado, 25 out:

Santa Clara -- AVS, 18:00

Benfica - Arouca, 20:30

Estrela da Amadora - Rio Ave, 20:30

- Domingo, 26 out:

Estoril Praia - Nacional, 15:30

Famalicão - Vitória de Guimarães, 15:30

Tondela - Sporting, 18:00

Sporting de Braga - Casa Pia, 20:30

- Segunda-feira, 27 out:

Moreirense - FC Porto, 20:15 - TVI

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 31 out:

Sporting - Alverca, 20:15

- Sábado, 01 nov:

Nacional - Famalicão, 15:30

Casa Pia - Estrela da Amadora, 18:00

Rio Ave - Estoril Praia, 18:00

Vitória de Guimarães - Benfica, 20:30

- Domingo, 02 nov:

AVS - Tondela, 15:30

Arouca - Moreirense, 18:00

FC Porto - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 3 nov:

Gil Vicente - Santa Clara, 20:15

Programa da 11.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 nov:

Estoril Praia - Arouca, 20:15

- Sábado, 08 nov:

Alverca - Rio Ave, 15:30

Tondela - Vitória de Guimarães, 18:00

Santa Clara - Sporting, 20:30

- Domingo, 09 nov:

AVS - Gil Vicente, 15:30

Estrela da Amadora - Nacional, 15:30

Famalicão - FC Porto, 18:00

Sporting de Braga - Moreirense, 20:30

Benfica - Casa Pia, 20:30

Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 28 nov:

Vitória de Guimarães -- AVS, 20:15

- Sábado, 29 nov:

Casa Pia - Alverca, 15:30

Moreirense - Famalicão, 15:30

Nacional - Benfica, 18:00

Gil Vicente - Tondela, 20:30

- Domingo, 30 nov:

Rio Ave - Santa Clara, 15:30

Sporting - Estrela da Amadora, 18:00

FC Porto - Estoril Praia, 20:30

- Segunda-feira, 01 dez:

Arouca - Sporting de Braga, 20:15

Programa da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 dez:

Benfica - Sporting, 20:15

- Sábado, 06 dez:

Santa Clara - Casa Pia, 15:30*

AVS - Rio Ave, 18:00*

Famalicão - Sporting de Braga, 20:30

- Domingo, 07 dez:

Estoril Praia - Moreirense, 15:30

Alverca - Nacional, 18:00

Estrela da Amadora - Arouca, 18:00

Tondela - FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 08 dez:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20:30

* ? Jogos sujeitos a alteração.