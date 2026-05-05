Estratégia alimentar 'Semear' entre os finalistas de prémio nacional

A Estratégia Alimentar 'Semear', desenvolvida pela Câmara Municipal do Funchal, foi seleccionada como uma das cinco finalistas dos prémios da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) deste ano, na categoria 'Destino Revelação'. O Funchal concorre com os municípios de Águeda, Rio Maior, Setúbal e Leiria.

Esta distinção destaca, a cada ano, as empresas, profissionais e projectos que se evidenciam nas áreas da restauração, alojamento e promoção turística, tanto a nível nacional, como internacional. Os Prémios AHRESP são considerados uma das mais relevantes distinções do sector, valorizando a inovação, a excelência e o impacto positivo na economia local.

Em nota de impresa da autarquia funchalense, é referido que a vereadora com os pelouros da Saúde e da Educação vê nesta candidatura uma confirmação da consistência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da 'Semear'.

Helena Leal sublinha que esta estratégia desempenha um papel importante na preservação dos modos de produção tradicionais, contribuindo simultaneamente para a protecção ambiental e para a adopção de estilos de vida mais saudáveis.

Anteriormente, a Estratégia SEMEAR já foi distinguida com o prémio 'Projeto do Ano 2025', na categoria de Nutrição Comunitária e Saúde Pública, atribuído pela revista 'Viver Saudável'. Além disso, recebeu o selo de Ouro da Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável, a mais elevada distinção nesta área.

As votações para os Prémios AHRESP 2026 decorrem até 20 de Maio, estando abertas ao público através da plataforma oficial. Os vencedores serão anunciados na gala marcada para o dia 19 de Junho de 2026, no Casino do Estoril.