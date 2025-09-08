Candidata do PSD a Santana apresenta medidas sociais

“Uma das primeiras medidas que iremos implementar, caso sejamos eleitos no próximo dia 12 de outubro é reabrir o Centro Social da Corujeira, na freguesia do Faial, e alargar o horário de funcionamento de todos os Centros Sociais Municipais, porque entendemos que esta é uma medida de grande impacto, importância e utilidade para a população sénior que tem um grande peso no nosso concelho”, garante, em nota de imprensa, a candidata do PSD/M à Presidência da Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, assumindo priorizar, na sua candidatura, a área social e o apoio à população idosa.

Declarações feitas precisamente junto ao Centro Social Municipal da Corujeira, que é da tutela do Município, um Centro que, inaugurado em 2011, acabou por ser fechado este ano com a justificação de que haveriam poucos utentes.

“É nosso propósito inverter esta politica de encerramento de estabelecimentos, tornando-os mais próximos e acessíveis, porque, pelos vistos e ao contrário do atual Executivo Municipal, entendemos que a solidão não se contabiliza e que as pessoas do nosso concelho precisam – e muito – de serviços de proximidade”, sublinha a candidata, assumindo que o Município “pode e deve ter um papel mais ativo” na proteção, no cuidado e na atenção à população idosa de Santana, sendo a dinamização destes Centros uma das várias respostas a dar.

Na nota remetida à imprensa, Cláudia Perestrelo que, a par do alargamento do horário dos Centros Sociais Municipais, compromete-se a garantir, também e entre outras medidas que constam do seu Manifesto Eleitoral, a aplicação de um apoio financeiro para os medicamentos de todos os idosos que residam no concelho.