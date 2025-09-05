Rússia reinvindica tomada de localidade perto de bastião ucraniano

A Rússia reivindicou hoje a conquista da localidade de Markovo, a cerca de 16 quilómetros de Kramatorsk, um dos bastiões ucranianos na região de Donetsk, anexada por Moscovo em 2022.

"Como resultado das ações decididas das unidades do agrupamento militar Sul, foram libertadas as localidades de Fedorovka e Markovo na República Popular de Donetsk", disse o Ministério da Defesa russo num comunicado citado pela agência de notícias EFE.

A tomada de Fedorovka, a cerca de 30 quilómetros de Sloviansk e Kramatorsk, já tinha sido anunciada na terça-feira, o que mostra que as forças russas avançam na direção dos bastiões ucranianos no leste da Ucrânia.

A parte russa afirmou em 22 de agosto ter ocupado três localidades na mesma região ucraniana, Volodmirivka, Rusin Yar e Katerinivka.

Desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia declarou a anexação das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.

Moscovo já tinha anexado a Crimeia em 2014.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a soberania russa nas cinco regiões.

Na quarta-feira, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, reafirmou que o reconhecimento internacional das regiões anexadas é uma das condições para um acordo de paz com a Ucrânia.

"Para que a paz seja duradoura, as novas realidades territoriais que surgiram (...) devem ser reconhecidas e formalizadas de acordo com o direito internacional", afirmou Lavrov.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exige que o exército russo se retire totalmente da Ucrânia, que ocupa em cerca de 20%.