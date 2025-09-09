Exposição itinerante 'Olhares de Origem' apresenta a comunidade migrante do Funchal

A exposição 'Olhares de Origem', inaugurada na Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, organizada pelo Pelouro da Diáspora e das Migrações da Câmara Municipal do Funchal, tornou-se itinerante e percorrerá vários espaços do Funchal.

A mostra está agora patente no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, podendo ser visitada até 24 de Setembro.

Da autoria do fotógrafo luso-venezuelano Juan Gomes, 'Olhares de Origem' contempla uma autenticidade e empatia que fazem jus à história de vida do autor, sujo olhar é não só artístico, mas também vivido, tornando cada retrato uma ponte entre culturas.

A exposição apresenta retratos e narrativas que destacam as experiências, os desafios e as contribuições da comunidade migrante para o Município. Cada imagem funciona como um fragmento visual da história pessoal de quem migrou, refletindo as suas raízes culturais e identidades, criando oportunidades de visibilidade e voz à comunidade migrante, promovendo o respeito, a integração e o diálogo intercultural na nossa sociedade.

A inauguração da vertente itinerante da exposição, ontem, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a vereadora Ana Bracamonte destacou que o projecto permitiu “reconhecer que a nossa terra é, actualmente, também um destino de chegada, de acolhimento e de diversidade” e “o futuro da cidade do Funchal escreve-se também com estas vidas, com estes rostos, com estes olhares".

Na exposição estão representadas pessoas provenientes de vários pontos do Globo, tais como o Egipto, Nepal, São Tomé e Príncipe, Angola, China, Itália, Tunísia, Paquistão, Bangladesh, Alemanha, Ucrânia, Roménia, Brasil e a Venezuela.