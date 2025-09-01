Exposição 'Lourdes Castro: Existe Luz na Sombra' nos Açores a 13 de Setembro

A exposição 'Lourdes Castro: Existe Luz na Sombra', um projecto financiado pela DGArtes, e que resulta da parceria da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do MUDAS.Museu e do Governo Regional dos Açores, através do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas e a Sociedade Nacional de Belas Artes, vai estrear-se a 13 de Setembro, pelas 16 horas, precisamente no Centro de Artes dos Açores.

Esta será a primeira mostra de um ciclo dedicado a Lourdes Castro e que percorrerá vários pontos do país. Os outros parceiros deste projecto são a Câmara Municipal da Calheta (Madeira), a Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a Diferença (AAAIDD) - companhia de dança residente no MUDAS.Museu, a Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia da Madeira (Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas), a Universidade dos Açores e a Movecho.

A exposição tem curadoriade Márcia de Sousa e como matriz comum a mostra realizada no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira entre 2022-23, denominada 'Como uma ilha sobre o Mar: Lourdes Castro'. "Sem a pretensão de se evocar como um projeto de carácter antológico, este ciclo de exposições articula-se, em jeito de uma homenagem póstuma, permitindo acesso público a uma parte do legado pessoal desta artista, cortesia da família de Lourdes Castro. Apresentará uma selecção de obras arte, objectos pessoais e documentos, provenientes, na sua maioria do acervo particular de Lourdes Castro e, também, reunidos através da colaboração de várias instituições nacionais e de particulares, que gentilmente acederam ao convite do MUDAS.Museu para participar nesta iniciativa, com o objectivo de compor uma leitura transversal sobre o percurso artístico de Lourdes Castro", indica nota à imprensa.

Entre as instituições que terão obra de Lourdes Castro dos seus acervos presente neste projeto, relevam-se a Fundação de Serralves, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu Nacional do Azulejo, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Coleção Caixa Geral de Depósitos - CULTURGEST, o Núcleo Museológico do Palácio de São Lourenço, o Museu da Tapeçaria de Portalegre Guy Fino, o Banco Santander, o MAC-CCB, o Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, o Centro de Arte Oliva, os CTT-Correios de Portugal, a Associação de Coleções, Fundação Berardo (Museu Monte Palace-Madeira), a Galeria 111 e a Galeria Ratton, entre outras instituições.

A exposição que estará patente nos Açores, segue depois para Lisboa onde será apresentada da Sociedade Nacional de Belas Artes. Antes de regressar à Madeira, passará por Viseu ao abrigo de uma colaboração interinstitucional (extra à matriz inicial deste projeto) com o Museu Nacional Grão Vasco.

O Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, refere que é com muita satisfação que vê a concretização deste projeto de itinerância nacional de parte do legado da artista Lourdes Castro, uma iniciativa que nasceu da exposição “Como uma ilha sobre o mar: Lourdes Castro”, teve lugar no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, entre dezembro de 2022 e novembro de 2023, com curadoria de Márcia de Sousa, bem como do I Congresso de Arte Contemporânea da Madeira que se realizou em outubro de 2023

“Estas iniciativas deram origem ao projeto candidatado pela Secretaria Regional, através do MUDAS.Museu ao primeiro programa de apoios disponibilizado pela DGARTES no âmbito da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea”, recorda, acrescentando que “esta itinerância que se inicia nos Açores será mais um importante momento da homenagem póstuma à artista que a Madeira tem procurado realizar desde 2022, primeiro localmente, e agora em vários locais do país.”