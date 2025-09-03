'Blandy's Wine Festival' apresenta novos vinhos
Tome nota da agenda desta quinta-feira
Este é o ducentésimo quadragésimo oitavo dia do ano. Faltam 118 dias para o termo de 2025.
Nesta quinta-feira, 4 de Setembro, em mais uma edição Blandy's Wine Festival serão apresentados, pelas 18 horas, os novos vinhos 2025, seguindo-se de um jantar 'All About Madeira', no Blandy's Wine Lodge.
A iniciativa, que se iniciou no dia 27 de Agosto e decorre até 5 de Setembro, aposta este ano numa experiência imersiva e participativa, existindo diversas actividades pensadas para surpreender o público.
Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:
09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal
18h00 às 23h30 - Expo Porto Santo
Agenda política
14h00 - Acção política do Chega na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos
15h30 - Iniciativa política do CDS-PP junto à Câmara Municipal de Câmara de Lobos
Efemérides
Principais acontecimentos verificados no dia 04 de setembro, Dia Mundial da Saúde Sexual e Dia Nacional do Psicólogo:
1913 - Casamento do último rei de Portugal, D. Manuel II, com a princesa Augusta Vitória de Hohenzollern Sigmaringen, em Sigmaringen, Reino Unido.
1941 - II Guerra Mundial. Começa o cerco nazi a Leninegrado (São Petersburgo), depois de quase duas semanas de confrontos.
1962 - Os Beatles gravam a primeira versão de "Love me do" com Ringo Starr. A versão integrada no álbum "Please Please me" será feita no dia 11.
1976 - Abertura solene da Assembleia Regional dos Açores com a presença do Presidente da República, general António Ramalho Eanes.
1986 - O Presidente da República, Mário Soares, veta a revisão do Estatuto de Autonomia dos Açores.
2007 - Investigadores do Craig Venter Institute, nos Estados Unidos, de Toronto e da Universidade da Califórnia em San Diego, decifram pela primeira vez o genoma completo de uma só pessoa, abrindo caminho ao estudo do património genético individual para alcançar uma medicina personalizada, revela a revista científica PLoS Biology.
2008 - O Governo aprova o novo regime jurídico das armas, que prevê a aplicação da prisão preventiva em todos os casos de crimes cometidos com detenção ou com recurso a arma proibida.
2015 - O juiz Carlos Alexandre determina por despacho a prisão domiciliária do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, de 58 anos, que se encontrava detido em prisão preventiva há 288 dias.
2016 - O Papa Francisco proclama santa a Madre Teresa de Calcutá, numa cerimónia na Praça de São Pedro, no Vaticano, na presença de milhares de pessoas.
2019 - A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anuncia a retirada da lei da extradição, na origem dos protestos que duram há três meses naquela Região Administrativa Especial da China.
2020 - Tem início, na Quinta da Atalia, Seixal, a Festa do Avante, com a lotação máxima do recinto reduzida a um terço devido à covid-19 e depois de vários dias de polémica sobre a sua realização.
Pensamento do dia
"A faculdade de criar nunca nos é dada sozinha. Ela anda sempre acompanhada do dom da observação". Igor Stravinsky (1882- 1971), compositor russo.