'Blandy's Wine Festival' apresenta novos vinhos

Nesta quinta-feira, 4 de Setembro, em mais uma edição Blandy's Wine Festival serão apresentados, pelas 18 horas, os novos vinhos 2025, seguindo-se de um jantar 'All About Madeira', no Blandy's Wine Lodge.

A iniciativa, que se iniciou no dia 27 de Agosto e decorre até 5 de Setembro, aposta este ano numa experiência imersiva e participativa, existindo diversas actividades pensadas para surpreender o público.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal



18h00 às 23h30 - Expo Porto Santo

Agenda política

14h00 - Acção política do Chega na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos

15h30 - Iniciativa política do CDS-PP junto à Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Efemérides

Principais acontecimentos verificados no dia 04 de setembro, Dia Mundial da Saúde Sexual e Dia Nacional do Psicólogo:

1913 - Casamento do último rei de Portugal, D. Manuel II, com a princesa Augusta Vitória de Hohenzollern Sigmaringen, em Sigmaringen, Reino Unido.

1941 - II Guerra Mundial. Começa o cerco nazi a Leninegrado (São Petersburgo), depois de quase duas semanas de confrontos.

1962 - Os Beatles gravam a primeira versão de "Love me do" com Ringo Starr. A versão integrada no álbum "Please Please me" será feita no dia 11.

1976 - Abertura solene da Assembleia Regional dos Açores com a presença do Presidente da República, general António Ramalho Eanes.

1986 - O Presidente da República, Mário Soares, veta a revisão do Estatuto de Autonomia dos Açores.

2007 - Investigadores do Craig Venter Institute, nos Estados Unidos, de Toronto e da Universidade da Califórnia em San Diego, decifram pela primeira vez o genoma completo de uma só pessoa, abrindo caminho ao estudo do património genético individual para alcançar uma medicina personalizada, revela a revista científica PLoS Biology.

2008 - O Governo aprova o novo regime jurídico das armas, que prevê a aplicação da prisão preventiva em todos os casos de crimes cometidos com detenção ou com recurso a arma proibida.

2015 - O juiz Carlos Alexandre determina por despacho a prisão domiciliária do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, de 58 anos, que se encontrava detido em prisão preventiva há 288 dias.

2016 - O Papa Francisco proclama santa a Madre Teresa de Calcutá, numa cerimónia na Praça de São Pedro, no Vaticano, na presença de milhares de pessoas.

2019 - A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anuncia a retirada da lei da extradição, na origem dos protestos que duram há três meses naquela Região Administrativa Especial da China.

2020 - Tem início, na Quinta da Atalia, Seixal, a Festa do Avante, com a lotação máxima do recinto reduzida a um terço devido à covid-19 e depois de vários dias de polémica sobre a sua realização.

Pensamento do dia