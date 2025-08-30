Machico acolhe exposição de viaturas clássicas este domingo

Amanhã, dia 31 de Agosto, vai realizar-se em Machico a exposição ‘que até ao ano passado se chamou ‘Drive It Day’, e que a partir deste ano passa a chamar-se

‘Machico Classic Car Fest’.

Trata-se uma exposição de viaturas e pré-clássicas até 1993, organizado pelos grupos Domingo Clássico Madeira e Amigos Fiat Madeira, com o apoio da Junta de Freguesia de Machico.

Este será o oitavo ano em que estas entidades organizam o evento.

Estão inscritas 196 viaturas, sendo que a mais antiga é um Chevrolet Phaeton de 1932.

A marca mais representada é a Toyota, com 24 viaturas.

À semelhança do ano passado, a ‘rebatizada’ exposição decorrerá entre as 11 e as 17 horas.

Neste fim-de-semana celebra-se também em Machico a Festa do Senhor, pelo que a organização destaca que são “dois bons motivos” para visitar a localidade neste domingo: “visitar a exposição e participar no arraial”.