Bordado Madeira marca presença na Paris Design Week 2025

Desde ontem e até ao próximo dia 9 de Setembro, a Bordal – Bordados da Madeira estará a representar a Região na Paris Design Week 2025, que decorre na Galerie Joseph, reunindo diversas marcas portuguesas na capital francesa.

"Com mais de 60 anos de história, a Bordal leva até Paris o saber-fazer único do Bordado Madeira, símbolo de identidade e tradição, que atravessa gerações", destaca a organização.

A mostra regional está integrada na exposição colectiva 'Re.MADE IN PORTUGAL naturally' e tem curadoria da designer madeirense Nini Andrade Silva.

Para esta edição, a marca apresenta uma colecção exclusiva que "alia a herança artesanal do Bordado Madeira a uma linguagem contemporânea e sofisticada". Inspirada na Laurissilva da Madeira, Património Mundial da UNESCO, a linha recria "a força e serenidade da floresta em tons de verde e castanho, com formas e detalhes bordados à mão, evocando a ligação entre natureza, cultura e arte".

A exposição já abriu ao público e as primeiras imagens da inauguração revelam o entusiasmo em torno desta mostra, que convida a descobrir "a excelência do design português num diálogo entre tradição e inovação".