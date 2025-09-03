Nova Autoridade de Saúde da Madeira já está em funções

Susana Gonçalves é a nova Autoridade Regional de Saúde da Madeira, o que resulta do Despacho n.º 637/2025 da secretária regional da Saúde e protecção Civil, datado de 22 de Agosto e hoje publicado em jornal oficial.

Desde Maio que se sabia, como noticiado pelo DIÁRIO, que Susana Gonçalves seria nomeada Autoridade de Saúde, mas o início oficial de funções aguardaria o fim da licença de maternidade de que gozava.

Quem não gostou da ‘desconsideração’, de ser anunciado o afastamento do cargo e manter-se em funções até ao regresso da médica ao trabalho., foi a Autoridade de Saúde de então, Maurício Melim. Por isso, o médico deixou logo tais funções.

Na sequência disso, Micaela Freitas viu-se obrigada a nomear n.º 445/2025, de 21 de Maio, em regime de substituição, pelo prazo de 90 dias. Fê-lo através do Despacho n.º 445/2025, de 21 de Maio.

Agora, findo o prazo da nomeação ‘provisória’ do Despacho n.º 445/2025, de 21 de Maio, Susana Gonçalves foi nomeada pelos legais três anos, em comissão de serviço.

Apesar de só agora publicada em JORAM, a decisão produz efeitos desde a data em que foi tomada, oficialmente, a 22 de Agosto