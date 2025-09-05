PCP-Madeira leva à Festa do Avante! exposição sobre o diálogo de culturas na Região

Hoje, o PCP abre as portas das Quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora, Seixal, para mais uma edição da Festa do Avante!.

Nesta 49.ª edição, para além da já reconhecida e apreciada oferta gastronómica regional, o PCP-Madeira apresenta também uma exposição de "elevado interesse histórico e cultural", intitulada 'Culturas em Diálogo – Vestígios de Cerâmica Hispano-Árabe no Arquipélago da Madeira'.