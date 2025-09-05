PCP-Madeira leva à Festa do Avante! exposição sobre o diálogo de culturas na Região
Hoje, o PCP abre as portas das Quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora, Seixal, para mais uma edição da Festa do Avante!.
Nesta 49.ª edição, para além da já reconhecida e apreciada oferta gastronómica regional, o PCP-Madeira apresenta também uma exposição de "elevado interesse histórico e cultural", intitulada 'Culturas em Diálogo – Vestígios de Cerâmica Hispano-Árabe no Arquipélago da Madeira'.
No final da Idade Média e início da Época Moderna, a Península Ibérica foi palco de um fenómeno singular: a atração e valorização da cerâmica muçulmana, mesmo em contexto de perseguições e expulsões de comunidades árabes. Muitos artesãos foram convidados a permanecer e a transmitir os seus saberes, contrariando a tendência dominante. O Arquipélago da Madeira não ficou à margem desse processo. Pelo contrário, desempenhou um papel destacado, acolhendo influências culturais e artísticas que marcaram o património e a identidade insular. É precisamente essa herança que o PCP-Madeira leva agora à Festa do Avante!, procurando divulgar e valorizar a multiculturalidade enraizada na história do arquipélago e reforçando a importância do diálogo de culturas como elemento de riqueza, diversidade e identidade colectiva. PCP-Madeira