Regresso às aulas com impacto no trânsito

O fim das férias e o regresso às aulas têm um impacto directo no fluxo automóvel nas principais estradas da Madeira, exemplo disso é a grande afluência de veículos esta terça-feira, 9 de Setembro. A situação obriga a cuidados redobrados por parte dos condutores. Sair de casa mais cedo é uma boa opção para evitar engarrafamentos e até atrasos.

Como habitual, há alguma lentidão nas zonas entrada e saída da Via Rápida, mas a situação é semelhante ao longo do percurso, com vários pontos críticos. As zonas de acesso a escolas e a estacionamentos registam filas de trânsito com abrandamentos e até paragens.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.