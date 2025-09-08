Trânsito com algum abrandamento na subida do Caniço

A circulação automóvel, na Madeira, esta segunda-feira, prossegue sem grandes problemas. Na via rápida, na zona da subida do Caniço, ou seja, no sentido Santa Cruz - Funchal, registam-se alguns abrandamentos, mas sem grande influência no caudal de trânsito.

De resto, é preciso ter em atenção que o piso encontra-se molhado, pelo que é aconselhável prudência na circulação automóvel.

Os principais acessos à cidade do Funchal não apresentam problemas, neste momento.

Já na cidade, na Levada dos Ilhéus, regista-se algum abrandamento, no acesso à rotunda