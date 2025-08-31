Trânsito congestionado na via expresso São Vicente-Ribeira Brava

O tráfego automóvel na via expresso que liga São Vicente à Ribeira Brava apresenta-se bastante congestionado neste final de tarde de domingo, com o trânsito a se movimentar muito lentamente.

De acordo com informações recolhidas, o abrandamento acontece já no interior do túnel da Encumeada, que liga os referidos concelhos.

Este intenso movimento deverá relacionar-se com o regresso de muita gente que se deslocou ao Norte da ilha, nomeadamente a São Vicente, munícipio que acolhe, hoje, o último dia do seu tradicional arraial.

Segundo os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, não há qualquer registo de acidente de viação que motivasse a sua presença.