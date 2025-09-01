Trânsito automóvel a fluir sem grandes constrangimentos esta manhã

O fluxo automóvel está a fluir ao início da manhã desta segunda-feira, primeiro dia de Setembro, sem grandes dificuldades nas principais estradas da Madeira.

Nas câmaras da ViaLitoral, os acessos à via rápida fazem-se sem grandes constrangimentos, não existindo, para já, qualquer sinal de engarrafamento.

Os acesso ao centro do Funchal não apresentam, também, problemas de maior.

O mês de Setembro é sinónimo de regressos, seja ao trabalho como à escola, por isso, a calmaria do último mês deve alterar-se dentro de poucos dias.

É recomendada aos condutores atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.