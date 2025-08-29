Trânsito flui sem complicações

Até ao momento, de acordo com as câmaras da Vialitoral e a aplicação InfoVias, não há registo de acidentes nem de congestionamentos na Via Rápida, onde o trânsito decorre sem complicações.

Ainda assim, é importante que os condutores mantenham uma condução atenta e responsável, respeitando sempre os limites de velocidade e adaptando-a às condições da estrada. Manter a distância de segurança em relação ao veículo da frente é fundamental para evitar situações de risco, tal como evitar distracções ao volante, nomeadamente o uso do telemóvel. O cinto de segurança deve ser utilizado por todos os ocupantes do veículo, independentemente da distância a percorrer. Em caso de chuva ou piso escorregadio, recomenda-se redobrar os cuidados e aumentar a distância de travagem, de forma a garantir uma viagem mais segura.