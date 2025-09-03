Novo dia de caos no trânsito do centro do Funchal

As obras de requalificação da Ponte do Mercado estão a causar vários constrangimentos na circulação automóvel na baixa da cidade do Funchal. A capital madeirense vive um novo caos no trânsito na manhã desta quarta-feira, 3 de Setembro, à semelhança do que aconteceu ontem.

A empreitada da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal tem levado a alterações na circulação rodoviária. Hoje, os condicionamentos tiveram início às 9 horas e deverão decorrer até às 18.

CMF

A circulação pedonal ficará interrompida nas passadeiras da Ponte do Mercado. Como alternativa os peões serão encaminhados para a passadeira do Centro Comercial Anadia e do Edifício Oudinot ou para a passadeira do Largo do Pelourinho e Casa da Luz.

Foto RS

A circulação rodoviária ficará interrompida Rua dos Profetas, com excepção ao acesso dos transportes públicos e táxis, e também na Rua Brigadeiro Oudinot, no segmento compreendido entre a Rua D. Carlos I e a Ponte do Mercado.

Foto RS

Também o acesso à Rua do Hospital Velho, a partir da Rua Brigadeiro Oudinot, ficará interrompido. Como alternativa, a circulação na Rua do Hospital Velho será efectuada nos dois sentidos, apenas para acesso local, com entrada pelo Largo Jaime Moniz e saída pelo mesmo arruamento ou pela Rua da Boa Viagem.

Os condutores que circularem no sentido este-oeste da Rua D. Carlos I, serão encaminhados para a Rua Artur Sousa Pinga em direção à Praça da Autonomia.

Foto RS

As carreiras da zona este circularão pela Rua do Visconde de Anadia, efectuando inversão de marcha na Ponte do Carmo ou junto ao Centro Comercial Anadia, em direção à Rua Brigadeiro Oudinot. O início e fim de viagem será efectuado na Rua do Visconde de Anadia ou na Rua Brigadeiro Oudinot.

Como alternativa rodoviária, os condutores deverão circular pela Rua 31 de Janeiro em direcção à Via 25 de Abril.

O acesso ao parque de estacionamento do Edifício Oudinot deverá ser realizado pela Rua do Visconde de Anadia, com inversão de marcha para a Rua Brigadeiro Oudinot e circulação em sentido contrário ao habitual, para acesso ao parque.

Durante a intervenção fica expressamente proibido o estacionamento de veículos nas zonas em questão.

A empreitada, que decorre desde 26 de Maio tem um prazo de execução previsto até ao dia 12 de Dezembro.